إصابات تنذر بانهيار وشيك.. العراق يفرض حظرا بسبب كورونا

فرضت 3 محافظات عراقية، السبت، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة فيروس كورونا، إثر زيادة الإصابات.

موضوع يهمك تشهد عدة دول عربية انخفاضاً في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة يومياً، وارتفاعاً في عدد المتعافين، بينما يعرف عدد... إجراءات مشددة لكبح كورونا بفلسطين.. و1870 إصابة بالعراق فيروس كورونا

في التفاصيل، وبعد ساعات من تطبيق محافظة ذي قار حظرا شاملا للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل والديوانية حظرا مماثلا لمدة أسبوع.

بدورها، قالت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا بمحافظة بابل، في بيان إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في بابل لمدة أسبوع للوقاية من كورونا"، مضيفة أن "الحظر الشامل يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد (3:00 ت.غ) ويستمر لمدة أسبوع".

تشديد الإجراءات بحق المخالفين

من جانبها، أفادت خلية الأزمة في محافظة الديوانية في بيان، أنها "قررت فرض حظر شامل للتجول لمدة أسبوع ابتداء من الأحد مع تشديد الإجراءات بحق المخالفين".

وفي وقت سابق السبت، أعلن ناظم الوائلي محافظ ذي قار، فرض حظر شامل للتجول بالمحافظة حتى إشعار آخر، بسبب زيادة إصابات كورونا.

مخاوف من انهيار النظام الصحي

يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.

إلى ذلك، تفرض السلطات حظرا جزئيا للتجول إلى أجل غير مسمى في بقية محافظات البلاد حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات.