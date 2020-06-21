الخارجية العراقية: توسيع العلاقة مع دول الخليج أولوية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" مساء السبت: "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية والأمنية".

كما أشار إلى أن "سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة".

أتي هذا في وقت تتسم سياسة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

وكان الكاظمي أكد أن العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.

كما اعتبر في مقال كتبه قبل سنوات أن العلاقات بين العراق والسعودية ليست خيارًا بل واجباً استراتيجياً على البلدين ويجب العمل على توسيعها إلى أعمق نقطة، محذرا من أن تنظيم داعش هو عدو مشترك للسعودية والعراق.