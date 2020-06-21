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كورونا يطال كرة القدم العراقية ثانية.. وفاة الأسطورة!

المصدر: دبي - العربية.نت
الراحل أحمد راضي
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يبدو أن فيروس كورونا المستجد في العراق يتآمر على كرة القدم في البلاد مستهدفاً أبرز الأسماء، فبعدما فوجعت الأوساط الرياضية قبل أسابيع بوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب أندية الطلبة، علي هادي، إثر إصابته بالوباء، أعلنت في العراق، الأحد، وفاة النجم السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته بسبب الجائحة.

فقد دخل اللاعب المعروف بلقب "أسطورة منتخب العراق" في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى بأن الكابتن أحمد راضي كان يعاني من ضيق التنفس، وظهرت عليه أعراض الإصابة، مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأتت وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.

يذكر أن راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.

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#أحمد_راضي
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