مقتل جندي تركي خلال مواجهات مع أكراد شمال العراق

تبعات الانتهاكات التركية على شمال العراق المستمرة منذ أيام بدأت تظهر، فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي الأحد، خلال مواجهات مع أكراد في تلك المنطقة.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن جنديا جرح خلال مواجهات هناك وقضى لاحقا في المستشفى.

كما لم تحدّد الوزارة موقع المواجهة.

فيما يعد هذا الجندي الثاني الذي يقتل بعد مصرع جندي أول الجمعة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية كانت قدّمت الأحد، مذكرة احتجاج تسلمها السفير التركي في البلاد احتجاجا على عمليات بلاده شمالاً، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف.

وقالت الوزارة إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب.

كما أكدت موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرته.

أنقرة تواصل انتهاكاتها

وعلى الرغم من الاستنكار العراقي، واصلت أنقرة انتهاكاتها اليوم أيضا، منفذة هجمات في المنطقة الشمالية، بحسب ما أكد مراسل العربية.

وأضاف أن القصف التركي الجوي والمدفعي طال، الأحد، القرى الحدودية لقضاء زاخو، كما استهدف مواقع على جبل "خامتير" الاستراتيجي الحدودي.

وأوضح المراسل أن القصف التركي مستمر منذ أيام رغم التنديد العراقي الشعبي والرسمي، وقد تسبب بأضرار مادية، وسط مخاوف من سكان القرى الحدودية من نتائج تلك الهجمات.

كما استهدف القصف مواقع قريبة من مخيمات للنازحين في محافظة دهوك.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية كانت أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق، مضيفة أن عناصر وحدات الكوماندوز دخلوا إلى منطقة هفتانين.