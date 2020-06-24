تنفيذ غارات للجيش العراقي.. وتحييد 12 إرهابيا بجبال قرة جوخ

أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية في جبال قرة جوخ قرب قضاء مخمور. وأوضح الناطق باسم القائد العام أن العملية أسفرت عن مقتل 12 "إرهابيا" بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

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وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت على تويتر أن طائرات التحالف الدولي نفذت طلعتين أسفرتا عن تدمير مخبأ وقتل من فيه ضمن قطاع عمليات سامراء وفقا لمعلومات استخبارية عراقية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة دعما للمرحلة الثالثة من "عمليات أبطال العراق".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاثنين، انطلاق عملية "أبطال العراق المرحلة الثالثة". وتهدف العملية إلى تفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.

وجاء في بيان صدر عن نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم عملية أبطال العراق/ المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور".

وأضاف أن "هذه العملية اشترك فيها عدد من القطعات من وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحشد الشعبي".