تفاصيل مداهمة بغداد.. اعتقالات وإحباط مخطط ضد سفارات

أعلنت السلطات العراقية الجمعة، تفاصيل المداهمة التي وقعت ليلا في بغداد، مؤكدة انه تم اعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات الأجنبية، ومشيرة إلى أنها داهمت مقرات لحزب الله من أجل وقف عمليات الاستهداف تلك.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن الأجهزة الأمنية رصدت مخططا لاستهداف مقرات حكومية، لافتة إلى اعتقال 14 شخصا من مقر حزب الله وضبط قواعد لإطلاق صواريخ.

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معلومات استخباراتية

إلى ذلك، أوضحت أن معلومات استخبارية دقيقة توفرت عن الأشخاص الذين سبق أن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات، كما رصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء.

وأشارت إلى أنه تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم من القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الارهاب، كاشفة عن اعتقال 14 عنصرا.

إحالة المتهمين للقضاء

إلى ذلك، أكدت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، وأودع المتهمون لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء".

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عمليات دهم ليلية

وكانت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب داهمت ليل الخميس مقرا لكتائب حزب الله واعتقلت عددا من العناصر، كما عثرت على منصات صواريخ معدة للإطلاق بحسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وعقب عمليات الدهم، شن المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".

وأشار إلى أن ميليشيات حزب الله، حاصرت بعض المناطق في العاصمة، لا سيما في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات عامة، وسفارات، ومراكز رسمية، فضلاً عن مساكن لمسؤولين عراقيين في الدولة.

رسالة تهديد

بالتزامن، نشر عدد من العراقيين مقاطع مصورة تظهر تجول عدة سيارات محملة بعناصر مسلحين، وسط شوارع العاصمة لاسيما في محيط المنطقة الخضراء، في رسالة تهديد غير مباشرة للقوات الأمنية خاصة "جهاز مكافحة الإرهاب"، الذي نفذ المداهمة الليلية، والكاظمي على السواء.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة العراقي أكد سابقا أنه لن يتهاون مع مطلقي الصواريخ هذه، داعيا إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وتوقيف المتورطين.