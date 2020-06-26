العراق: اعتقالات وإحباط مخطط ضد سفارات ومقار حكومية

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أشخاص متورطين في استهداف المنطقة الخضراء والسفارات الأجنبية، مؤكدة أنها داهمت مقرات حزب الله لوقف استهداف المنطقة الخضراء.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية رصدت مخططا لاستهداف مقرات حكومية، لافتة إلى اعتقال 14 شخصا في مقر حزب الله وضبط قواعد لإطلاق صواريخ.

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معلومات استخباراتية

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن معلومات استخبارية دقيقة توفرت عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات.

ورصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء.

وأضاف البيان أنه تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم من القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الارهاب.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة عن إلقاء القبض على 14 متهما في مقر حزب الله تورطوا في عمليات استهداف للمنطقة الخضراء.

إحالة المتهمين للقضاء

وذكر البيان أنه تشكلت لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، "وأودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء".

عمليات دهم ليلية

كانت قوات مكافحة الإرهاب داهمت ليلا مقرا لكتائب حزب الله واعتقلت عددا من العناصر، والعثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق بحسب ما أفاد مصدر حكومي في وقت سابق، لوكالة فرانس برس.

وعقب عمليات الدهم، شن المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".

وأشار إلى أن ميليشيات حزب الله، حاصرت بعض المناطق في العاصمة، لا سيما في المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات عامة، وسفارات، ومراكز رسمية، فضلاً عن مساكن لمسؤولين عراقيين في الدولة.

رسالة تهديد

بالتزامن، نشر عدد من العراقيين مقاطع مصورة تظهر تجول عدة سيارات محملة بعناصر مسلحين، وسط شوارع العاصمة لاسيما في محيط المنطقة الخضراء، في رسالة تهديد غير مباشرة للقوات الأمنية خاصة "جهاز مكافحة الإرهاب"، الذي نفذ المداهمة الليلية، والكاظمي على السواء.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.