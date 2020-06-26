تركيا تواصل انتهاكاتها.. والعراق يجدد استنكاره

مع مواصلة تركيا انتهاكاتها للأراضي والأجواء العراقية، دعت رئاسة الجمهورية العراقية إلى إيقاف تلك الأعمال العدائية التي تطال السيادة الوطنية، وتؤدي إلى قتل مدنيين.

وأكد الناطق باسم الرئاسة في بيان الجمعة، أن"تلك الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل.

إلى ذلك جدد استنكار العراق لتلك الأعمال العدائية، مؤكدا على ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.

اشتباكات صباحية

يأتي هذا في وقت كشفت مصادر رسمية في ناحية دركار الحدودية مع تركيا بمحافظة دهوك شمال البلاد، أن اشتباكات اندلعت صباح الجمعة بين عناصر حزب العمال الكردستاني و الجيش التركي في قمة جبل "خامتير " الاستراتيجي. وقال زيرفان موسى، مدير ناحية دركار "إن الجيش التركي قام بعملية إنزال بواسطة طائرات عمودية على الجبل للتمركز فيه، ما دفع مسلحو الكردستاني لمهاجمة الجنود والاشتباك معهم".

فيما أفاد سكان قرية كشاني الحدودية أن معارك اندلعت صباحاً بين الجيش التركي وعناصر الكردستاني في محيط قرية كشاني التابعة لناحية باتيفا شمال شرق قضاء زاخو، وأن الطائرات والمدفعية التركية قصفت بشدة تلك المناطق.

من جانبه أكد دلشير عبد الستار ، مدير ناحية باتوفا الحدودية "أن السلاح الجوي والمدفعي التركي قصف بشدة مساء يوم أمس أيضا قرية "منينى" التابعة للناحية.

عمليات جوية وميدانية

يذكر أنه قبل نحو أسبوع أطلقت تركيا عمليات جوية وميدانية في شمال العراق تستهدف مقاتلين أكراداً.

وفي 17 حزيران/يونيو، أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان، في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم. ورغم احتجاج السلطات العراقية، تواصل أنقرة عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "إرهابي".

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي مرتين الأسبوع الماضي لتسليمه ما قالت إنه "احتجاج شديد اللهجة".