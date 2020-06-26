بعد اعتقال عناصرها.. ميليشيات عراقية تنتشر خارج الخضراء

حالة من التوتر والاستنفار الأمني تسود العاصمة العراقية بغداد، بعد انتشار عناصر تابعين لميليشيات في الحشد الشعبي خارج المنطقة الخضراء.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، الجمعة، بانتشار سيارات تابعة للحشد خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك، بعد ساعات قليلة من اعتقال القوات الأمنية عناصر من كتائب حزب الله العراقي وإحالتهم للتحقيق.

كما ذكرت المصادر أن المعتقلين كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. وكشفت عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق معهم.

ميليشيا كتائب حزب الله العميلة تستعرض قوتها في شوارع بغداد فجر الجمعة في تحد جديد لسلطة الدولة!!

وإن لم تقم القوى الامنية بوضع حد لاستهتار ميليشيات خامنئي في العراق، فلا رادع لها سوى ثوار تشرين الذين هزموا كل ميليشيات سليماني وأغلقوا مقراتهم عند اندلاع ثورة تشرين العظيمة pic.twitter.com/yttPSJLYML — د. علي الجابري (@alialjabiri) June 26, 2020

المداهمة الأكثر جرأة

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في الحكومة ومصادر شبه عسكرية أن قوات الأمن العراقية داهمت مقرا لفصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران في جنوب بغداد في وقت متأخر ليل الخميس واعتقلت أكثر من عشرة أعضاء.

وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل عسكري تدعمه طهران، التي يتهمها مسؤولون أميركيون بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.



ولاحقا قدم مسؤولون حكوميون ومصادر شبه عسكرية روايات متضاربة لما حدث، خلال تلك المداهمة وبعدها، بحسب ما أفادت رويترز

ففي حين ذكرت المصادر شبه العسكرية ومسؤول حكومي أن من اعتقلوا نقلوا بعد فترة قصيرة إلى الجناح الأمني لقوات الحشد الشعبي، نفى مسؤول حكومي ثانٍ ذلك، مؤكداً أن المعتقلين ما زالوا محتجزين لدى أجهزة الأمن.

إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول أعداد المعتقلين، ففي حين ذكر مسؤول من الحشد الشعبي أن العدد 19، أفاد مسؤول حكومي بأن العدد 23.

كما قال مسؤول كبير في الحشد إنه بعد مفاوضات، تم تسليم المعتقلين إلى قوات أمن شبه عسكرية.

في حين أوضح مسؤول حكومي لرويترز أن أحد الزعماء الثلاثة المحتجزين في المداهمة إيراني، مضيفاً أن قوات خاصة عراقية من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت المداهمة.



في المقابل، ذكر مسؤول آخر في الحشد أنه لم يتم اعتقال أي من قادة كتائب حزب الله.

💥2- قوة مسلحة من ميليشيا #كتائب_حزب_الله تستعرض عضلاتها في شوارع بغداد وترعب الاهالي فجر الجمعة وتهتف ضد الكاظمي ، بعد ساعات من اعتقال #جهاز_مكافحة_الارهاب لعدد من عناصرها.#العراق pic.twitter.com/qnXa7Zaobs — رعد هاشم🌟Raad Hashim (@raad_arabi) June 26, 2020

عزم الكاظمي

يأتي هذا بعد تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي شدد خلالها أنه سيكون صارما مع الفصائل المسلحة، التي تستهدف منشآت أميركية.

ولعل تلك المداهمة التي وقعت بعد منتصف الليل أول إشارة على عزم الكاظمي تنفيذ وعوده.

جاءت تصريحات رئيس الحكومة، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

مواجهة الفصائل "الولائية"

لكن الواقعة تسلط الضوء أيضا على مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل، لاسيما التي توصف في البلاد بالـ"ولائية" أي الموالية لإيران.



يذكر أن قوات الحشد الشعبي، دخلت ضمن مؤسسات الدولة العراقية قبل سنيتن، (بتشريع في البرلمان) وتضم فصائل موالية لإيران وأخرى غير موالية، لكنها تقع تحت تأثير الفصائل الموالية.

وتأججت التوترات بين واشنطن وطهران بشكل خاص على الأراضي العراقية منذ عام على الأقل، وكادت أن تتحول إلى صراع إقليمي في يناير الماضي بعد أن قتلت الولايات المتحدة العقل المدبر العسكري لإيران، قاسم سليماني، والقيادي العراقي في الحشد أبومهدي المهندس في ضربة بطائرة مسيرة في مطار بغداد.