مسلحون يقتحمون المنطقة الخضراء لإطلاق سراح معتقلين

أفادت مصادر العربية/الحدث، الجمعة، أن ميليشيا تحاصر مقار حكومية وسكنية لمسؤولين داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت أن المسلحون اقتحموا المنطقة الخضراء لإطلاق سراح عناصر اعتقلتهم القوات الأمنية، والمعتقلون هم من ميليشيا حزب الله العراقي تم إحالتهم للتحقيق.

كما ذكرت المصادر أن المعتقلين كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وكشفت عن تشكيل لجنة أمنية للتحقيق معهم.

وكانت المصادر نفت إطلاق سراح المعتقلين من عناصر حزب الله العراقي، بعدما أفادت أنباء عن اطلاق سراح عناصر للحشد الشعبي ( كتائب حزب الله ) الذين تم اعتقالهم من قبل قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة الدورة ببغداد.