تفاصيل جديدة عن خلايا الكاتيوشا.. ظل إيران في العراق

حركت المداهمة غير المسبوقة لمقر كتائب حزب الله العراقي، بمنطقة الدورة جنوب بغداد، ليل الخميس الجمعة، شكوك ومخاوف الفصائل العراقية شديدة الالتصاق بإيران.

فتلك العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وأفضت إلى اعتقال 14 عنصرا، هي الأولى من نوعها، ولربما التحرك اليتيم منذ أشهر لا بل سنوات بوجه هجمات الكاتيوشا التي تكررت مستهدفة المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم قوات أميركية

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وقد لاقت ترحيبا في الشارع العراقي الذي سأم تفلت السلاح، وعدم حصرية القرار الأمني في البلاد، كما اعتبرها مختصون في الشأن الامني خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ الوعود الحكومية التي قطعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأولها حصر السلاح بيد الدولة .

خبير إيراني

إلى ذلك، كشف مصدر أمني للعربية.نت أن المداهمة الليلية كشفت معملا لصناعة الصواريخ ، بإشراف خبير ايراني وتم خلال العملية اعتقال 13 شخصاً جنوبي بغداد.

كما أوضح المصدر أن من بين "المعتقلين الـ 14 التي أعلنت عنهم قيادة العمليات المشتركة أمس 3 إيرانيين يشاركون ضمن ما يعرف بخلايا الكاتيوشا التي قصفت سابقا المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية ونصب الجندي المجهول وقبلها مقر مكافحة الارهاب قرب مطار بغداد".

إلى ذلك، لفت إلى أن "الكاظمي تابع عملية التوقيف وأنهى كل فصول النقاش الذي دار خلال الساعات الماضية بينه وبين الفصائل الولائية (الموالية لإيران)".

المطار وقبضة حزب الله

كما أكد أن الكاظمي كان واضحا في تصريحاته السابقة، إذ وجه تحذيرا من أجل إيقاف عمليات اطلاق الكاتيوشا، كما اعتبر بشكل صريح أن من يقصف شعبه سيعامل كإرهابي ، ومع ذلك استمرت تلك المجموعات الخارجة على القانون بأعمالها وكانت تنوي قصف مطار بغداد الدولي قبل مداهمتها بساعات قليلة ."

وتابع موضحاً: أن رئيس الحكومة قيد منذ تعيينه قبضة كتائب حزب الله على المطار ، من خلال شركة أمنية تابعة للكتائب فرضها رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد مقتل سليماني".

كما اعتبر أن "الكتائب حاولت ضرب المطار بغية ارضاء إيران من جهة وحماية مشروع السيطرة على مطار بغداد وحركة الشحن الجوي فيه على وجه التحديد من جهة، والضغط على القوات الأميركية للقبول بالتهدئة من جهة ثانية

إلى ذلك، كشف مصدر أمني آخر للعربية.نت أن المقر الذي دوهم عبارة عن ورشة فنية عسكرية يستخدمها عناصر من حزب الله العراقي من أجل صناعة قواعد اطلاق الصواريخ وتصنيع الكاتيوشا في مزارع البو عيثة جنوب بغداد.

هيكلة فصائل الحشد

وتعليقا على هذا التحرك غير المسبوق، رأى المحلل الاستراتيجي العراقي رعد هاشم أن الحكومة بدأت تأخذ منحى جديدا بالتعامل مع فصائل خارجة عن سيطرتها بتصنيفها اجراميةو خارجة عن القانون، مع اصرار واضح على نيتها الاقتصاص ممن يكرر الفعلة.

كما اعتبر أن مرحلة حاسمة بدأت بتثبيت ركائز واسس الدولة وإعادتها الى جادة الصواب بعد أن اختطفتها الميليشيات المتفلتة، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أن تلك العملية ستمهد لحل تدريجي ممنهج لهيكلة فصائل الحشد وفرز المجموعات التي لا تأتمر بأمر الدولة وتوالي غيرها، بما يفسح المجال واسعا أمام تنفيذ عملي لحصر السلاح بيد الدولة. و لفت هاشم إلى أن تلك المداهمة أزالت آخر خط من الخطوط الحمراء التي كانت تتبجح بها هذه الفصائل وتعتبر نفسها فوق القانون.

من هي خلايا الكاتيوشا؟

من جانبه، كشف الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن لقاءات أجراها مع قيادات عسكرية تنفيذية ومعلوماتية كشفت موقفهم من عودة نشاط خلايا الكاتيوشا، لافتا إلى حماستهم لفكرة المواجهة العسكرية مع هؤلاء المتمردين، ومؤكداً أنهم كانوا بانتظار الأوامر السياسية.

أما عن هوية خلايا الكاتيوشا تلك كما تعرف في العراق، فالق الهاشمي:" بحسب النصوص المنشورة لها منذ شهر شباط/فبراير الماضي، واضح أنها تضم عناصر عقائدية حديثي العهد بالخطاب السياسي والديني.

كما لفت إلى أن خطاباتهم تكشف عن مناورات اعلامية سطحية يغيب عنها الاحتراف، وخطاباتهم مملوءة دائما بالأخطاء الاملائية وهذه إشارة على أنهم ليسوا من خريجي الحوزة الدينية !

إلى ذلك، أوضح أنه في شهر حزيران/يونيو الجاري استهدفت خلايا الكاتيوشا في بغداد المصالح العسكرية والدبلوماسية للتحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية 6 مرات، كالتالي يوم8 حزيران و10 13، 15، 18، 22 من نفس الشهر بـ 10 صواريخ كاتيوشا سقطت لكنها لم تطل أي هدف مباشر، أو تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وأكد الهاشمي ان إهمال ملاحقة خلايا الكاتيوشا تلك سابقا ضاعف عددها، فكانت في شباط/فبراير 2020 خلية واحدة فقط واليوم أصبحت 6 .

