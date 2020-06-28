الأمن العراقي يقتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة

تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين.. أمام قاطع الفوج ذاته في قرية الماجد بناحية الرياض في قضاء الحويجة".

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في سياق آخر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة كركوك وقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها إن "قوة تابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على 9 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين على وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ومؤشرة أسماءهم في قاعدة بيانات العاملين مع تلك العصابات الإجرامية".

وأضافت الوكالة أن "قوة أخرى تابعة لها تمكنت من القبض على مجموعة من المتهمين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، خمسة منهم مطلوبون وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واثنان آخران مطلوبان وفقا لأحكام المادة 240".

وتابعت: "تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول قوله "جميع عملياتنا العسكرية لملاحقة داعش عراقية خالصة بتخطيط وإشراف وقيادة وتنفيذ القوات المسلحة العراقية، ولا يوجد أي قرار خارجي".

وتابع: "لن نتوانى في استهداف بقايا داعش ومن يحاول المساس بأمن العراقيين".