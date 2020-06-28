رئاسة الوزراء: عملية "الدورة" عراقية التخطيط والتنفيذ بالكامل

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن عملية "الدورة" عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة العراقية.

وأضاف، السبت، أنها عملية عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف بالكامل، معتبرا أن كل كلام يثار غير ذلك هو مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

قبل ذلك، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، إن رؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة.

العميد يحيى رسول، قال لقناتي "العربية" و"الحدث" إن القوات العراقية سلمت عناصر الحشد الشعبي الذين اعتقلتهم إلى الجهات القضائية، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق سراح أي منهم.

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وشدد على أن القوى الأمنية تعمل على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور، مؤكداً أن رؤية القائد العام مصطفى الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة.

كما أوضح أن القوى الأمنية تعاملت وفق الأصول مع سيارات المسلحين التي ظهرت في بغداد فجر الجمعة، وهي تجوب حول مقرات في المنطقة الخضراء، واصفاً عملية "الدورة" بأنها استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة، مؤكداً أنها عراقية التخطيط والتنفيذ وغير ذلك ليس صحيحا.

وكان المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، أحد الفصائل العسكرية الموالية بشدة لإيران شن أمس هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".