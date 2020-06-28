مقتل جندي تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني بالعراق

قُتل جندي تركي اليوم الأحد، في شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان.

وجاء في البيان أن الجندي قُتل "في اشتباكات مع إرهابيين في إطار عملية مخالب النمر" بدون أن يوضح أين وقعت المواجهات.

موضوع يهمك قالت البيشمركة الكردية للعربية، إن التوغل التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق.وأضافت البيشمركة أن قوات تركية تتوغل بشمال... البيشمركة للعربية: التوغل التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق العراق

وفي 17 حزيران/يونيو الحالي، شنت تركيا عملية "مخالب النمر" على مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق.

ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على حزب العمال الذي تعتبره "إرهابياً".

وقُتل خمسة مدنيين على الأقل في هذه العمليات في كردستان العراق، في حين أعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها، وحزب العمال أحد عناصره.

وبدأ حزب العمال تمرداً انفصالياً في تركيا في 1984، وتسبب النزاع بين السلطات التركية والمقاتلين الأكراد بسقوط أكثر من 40 ألف قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.