كتائب حزب الله تتحدى الدولة العراقية: لن نسلم سلاحنا

تحدت ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الدولة اليوم، مؤكدة أنها لن تسلم سلاحها.

جاء ذلك في منشور على موقع "كتائب حزب الله" العراقية نسب لأمين عام الميليشيا.

في سياق متصل، أطلقت السلطات العراقية اليوم سراح عناصر جميع "كتائب حزب الله" الذين تم اعتقالهم الخميس الماضي.

وأطلق "جهاز مكافحة الإرهاب" سراح جميع منتسبي ميليشيا "الحشد الشعبي"، التي تنضوي ضمنها "كتائب حزب الله"، باستثناء معتقل واحد، وذلك "لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب حزب الله" جعفر الحسيني إن التهمة كانت "كيدية" بحق المقاتلين الـ14، مضيفاً: "سنقيم دعوى ضد رئيس الوزراء" مصطفى الكاظمي.

موضوع يهمك هاجمت ميليشيات حزب الله العراقية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ووصفته بـ "الغادر" وذلك بعد قيام القوات العراقية... ميليشيات حزب الله العراقية تهاجم الكاظمي وتصفه بـ "الغادر" العراق

وكانت قوات الأمن العراقية قد ألقت الخميس القبض على أكثر من 12 رجلاً يشتبه في أنهم وراء وابل من هجمات الصواريخ التي أطلقت على القوات الأميركية الموجودة في العراق، وفقاً لما قاله الجيش العراقي اليوم، وهو العمل الأقوى حتى اللحظة من جانب الحكومة العراقية الجديدة ضد ميليشيات على صلة بإيران.

وسقط وابل من الصواريخ بالقرب من منشآت أميركية داخل المنطقة الخضراء وقاعدة للجيش العراقي بالقرب من المطار في العاصمة العراقية منذ أن شرعت بغداد في محادثات استراتيجية مع واشنطن في 11 يونيو/حزيران.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على جماعة "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في تنظيم هجمات ضد سفارتها والقوات الأميركية داخل القواعد العراقية، وانتقدت الحكومة العراقية لعدم تحديد هوية الجناة واعتقالهم.

وشنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية المداهمة مساء الخميس في حي الدورة.

وبعد الاعتقالات، دخلت مجموعات مسلحة في سيارات حكومية المنطقة الخضراء "دون موافقة رسمية" وأحاطت بمقر جهاز مكافحة الإرهاب.

وشُنت العملية وفقا لأمر قضائي وبناء على قوانين مكافحة الإرهاب في العراق، وصدر الأمر بعد تقارير استخباراتية تشير إلى أن الرجال نظموا هجمات ضد منشآت أميركية في مطار بغداد وداخل المنطقة الخضراء شديدة الحراسة، حيث تتواجد السفارة الأميركية.