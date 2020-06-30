القضاء العراقي يطلق سراح وزير المالية السابق بكفالة

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الأدلة الموجهة إليه.

موضوع يهمك في أقوى خطوة تستهدف الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين في وقت سابق من الشهر الحالي. حظرت... "حرب رقمية" بين الهند والصين.. حظر عشرات التطبيقات تكنولوجيا

إلى ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة انتهت من التحقيق مع وزير المالية السابق، رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال المركز الإعلامي للمجلس إن العيساوي أنكر ما نسب إليه "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملا بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأصدر مجلس القضاء قرارا بالإفراج عن وزير المالية السابق وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا.

ولفت المركز إلى أنه بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحق العيساوي في الدعاوى الخاصة بالفساد الإدراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في يوم 17 من شهر يونيو الجاري، توقيف المتهم رافع العيساوي وزير المالية العراقي السابق، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.

وشغل العيساوي الذي ينتمي إلى كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (الائتلاف السُني) منصب وزير المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2008-2014 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، وقدم العيساوي استقالته من منصبه قبيل انتهاء مهامه بعد اتهامه بدعم الإرهاب.