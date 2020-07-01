مداهمة بغداد.. "عنصر من حزب الله ما زال بعهدة القضاء"

أماطت الحكومة العراقية اللثام عن اللغط الذي رافق خلال اليومين الماضيين خبر الإفراج عن المعتقلين الـ 14 من كتائب حزب الله العراق، خلال مداهمة يوم الجمعة الماضي، لأحد مقار الفصيل الموالي لإيران جنوب العاصمة بغداد. وأكدت الإفراج عن 13 شخصا من العناصر الذين ألقي القبض عليهم، موضحة أن عنصرا لا يزال في عهدة القضاء.

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وقال أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء: "وردت خلال الأسبوع الماضي معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية"، مبينا أن "الشخص المطلوب في عملية اعتقال عناصر كتائب حزب الله سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه".

كما شدد على أن "مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الحكومة أي تدخل بالأوامر القضائية".

تهديدات الميليشيات

يذكر أن تلك المداهمة التي اعتبرت سابقة من نوعها من قبل الأجهزة الأمنية تجاه أحد أشد الفصائل العراقية مولاة لإيران، وأدت إلى اعتقال 14 عنصرا من "الكتائب" قبل أن يطلق سراحهم الاثنين، فتحت أبواب هجوم وتهديد ووعيد من قبل الفصائل التي توصف بالولائية في العراق (أي الموالية لطهران) في وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

لعل وآخر تلك الهجمات جاءت من الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي، الذي كرر اتهامات التخوين أمس الثلاثاء، ملوحا بتحركات مقبلة، على غرار ما صرح به مسؤول أمني في حزب الله سابقا

حرق صور الكاظمي

و الاثنين كررت كتائب حزب الله انتقاداتها وتهديداتها لرئيس الحكومة، فيما راح عدد من المعتقلين الذين أطلق سراحهم يدوسون ويحرقون صور الكاظمي.

وأكد قيادي في "الكتائب" أنهم يعدون لرفع "دعوى خطف"ضد الكاظمي. وأضاف أن المعتقلين أصبحوا تحت سلطة "الحشد الشعبي"، وهو أقرب ما يكون إلى إطلاق سراح. وقال أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر: سيتم رفع دعوى خطف ضد الكاظمي.

وكانت ميليشيات حزب الله هاجمت الكاظمي الجمعة واصفة إياه بـ "الغادر" على خلفية المداهمة. وشن أبو علي العسكري، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ الغادر"، مهددا إياه بالعقاب و"العذاب"، قائلاً: "نتربص لكم".