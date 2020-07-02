تحذير من كارثة في سجون العراق بسبب كورونا

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، من "تداعيات كارثة إنسانية في مراكز الاحتجاز والسجون بالعراق بسبب جائحة كورونا".

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وطالب عضو المفوضية، ثامر الشمري، الحكومة العراقية والجهات المختصة "بضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في كافة مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون".

وشدد الشمري على "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها".

كما طالب بإصدار عفو عام عن "الذين لا تخل جرائمهم بالأمن العام ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع".

هذا وسجل العراق حتى الآن 51524 إصابة بفيروس كورونا، منها 2050 حالة وفاة و26267 حالة تعافٍ.