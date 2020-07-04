تعيين عبد الغني الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني العراقي

أجرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، سلسلة تغييرات بإدارات بعض الأجهزة الأمنية. ومن ضمن هذه الإجراءات تم إنهاء تكليف فالح فيصل فهد الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم محمد جلال الأعرجي مكانه.

كما تم إنهاء مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف قائد جهاز مكافحة الإرهاب سابقاً الخبير عبد الغني عجيل طاهر الأسدي بالحلول مكانه.

وشملت التغييرات أيضا "إنهاء تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وتكليف عبدالوهاب معد عبدالوهاب الصفار بمهام العضوية.