أم وأولادها.. عائلة داعشية بقبضة المخابرات العراقية

في إطار استمرارها بمتابعة فلول التنظيم الإرهابي، ألقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على عائلة داعشية غربي بغداد.

موضوع يهمك لا يزال خطر التنظيم الإرهابي قائماً في العراق، إذ يسعى "داعش" جاهداً لاستعادة قوته وترتيب صفوفه والانتقام من كل من يختلف... داعش يطل من وديان الموت في العراق.. زعيمه الجديد يثأر العراق

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء، أن "مفارز وكالة الاستخبارات ألقت القبض على عائلة داعشية مكونة من الأم وأربعة أولاد في حصوة أبو غريب غربي العاصمة".

كما أضاف أن العائلة الداعشية مطلوبة وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية، وهي من عوائل عصابات التنظيم الهاربة من محافظة الأنبار خلال عمليات التحرير، وتم تدوين أقوال أفرادها وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

داعش يثبت وجوده

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي بات يستغل تفشي فيروس كورونا وانشغال الحكومة العراقية بمحاربته ليشن بين الحين والآخر هجمات لإثبات وجوده وتنشيط هجماته مع كل تحول سياسي أو مباحثات عراقية مع أطراف دولية.

ورغم فقدان التنظيم لزعاماته وقياداته إلا أن خبراء أمنيين يؤكدون أن خطر داعش مازال قائما حتى لو كانت تلك الهجمات محدودة.

إلى ذلك، دفعت العمليات الداعشية نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، إلى الدعوة في 28 إبريل/نيسان الفائت إلى تفعيل عمل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من أجل الحد من نشاط تنظيم داعش، خصوصا في مناطق النهايات السائبة بين القطعات الماسكة للأرض.