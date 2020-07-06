بريطانيا تتحدث عن "أولوية عاجلة" في العراق

أفاد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عبر تويتر بعد لقاء اعتبره مثمراً مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن إنهاء الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات المسلحة ضد التحالف الدولي أولوية عاجلة.

موضوع يهمك نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي دون... العراق ينفي سقوط صاروخ كاتيوشا في مطار بغداد العراق

في السياق أيضاً، أشار هيكي إلى أن ضمان المساءلة في مقتل المتظاهرين العراقيين، أمر هام جداً.

يشار إلى أن السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي، كان أكد قبل أيام، أنه لن تتوفر الاستثمارات بالعراق في ظل وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة.

وأضاف هايكي في تغريدة على "تويتر"، أنه لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية.

كما أشار إلى أنه طالما هناك انعدام للأمن ووجود للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، فلن يتوفر الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي الذي يستحقه العراقيون.

التحالف يقاتل داعش فقط!

من جهته، أوضح التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الأسبوع الماضي، أن مهمته في العراق هي قتال التنظيم، مشيراً إلى أنه لم يتدخل في عملية الجيش العراقي ضد الميليشيات، وأن قواته موجودة في العراق بطلب من الحكومة.

كما جدد التحالف التزامه بهزيمة داعش في العراق وسوريا، لافتا إلى أن لديه شراكة مع الحكومة العراقية.