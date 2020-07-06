العراق ينفي سقوط صاروخ كاتيوشا في مطار بغداد

بينما أكدت تقارير إخبارية الخبر، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي دون أن ينفجر أو يسبب أضراراً.

موضوع يهمك بينما تتوالى صواريخ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باستهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بين الحين والآخر،... هكذا أبعدت الصواريخ عن سفارة أميركا في بغداد العراق

وعبر حسابها في تويتر، نشرت الخلية تغريدة طالبت فيها وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والحذر قبل نشر المعلومات، وقالت: "تناقلت وسائل إعلام متعددة خبراً عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي، ننفي هذا الخبر تماما ولم يتبين لدى قيادة عمليات بغداد أي إطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050، كما ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات من خلية الإعلام الأمني حصراً".

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت خبراً يشير إلى سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد، وتحديداً قرب صالة الشرف الكبرى، إلا أنه لم ينفجر، مؤكداً عدم وقوع إصابات على الإطلاق.

وأشارت المعلومات إلى أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأميركية في مطار العاصمة، حتى نفت السلطات كل ما ورد.

تناقلت وسائل اعلام متعددة خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي . ننفي هذا الخبر تماما ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد اي اطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050 وندعوا وسائل الاعلام توخي الدقة واخذ المعلومات من خلية الاعلام الامني حصراً . — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 5, 2020

يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني العراقية، كانت أفادت في وقت مبكر من الأحد، بإطلاق صاروخ كاتيوشا من منطقة علي الصالح ببغداد باتجاه المنطقة الخضراء.

وقالت إن الصاروخ سقط بجوار أحد المنازل بالقرب من قناة بلادي، ما أدى إلى جرح طفل وحدوث أضرار في المنزل.

كما أكدت أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم آخر في منطقة أم العظام والسيطرة على صاروخ كاتيوشا وقاعدة الإطلاق، مضيفة "أن هذا الصاروخ كان موجها نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة".

هجمات متتالية

يذكر أن السفارة الأميركية في بغداد باتت تتعرض لهجمات متتالية من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران.

ففي 18 يونيو/حزيران سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد، وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أميركية.

كما ضرب صاروخان، في 8 يونيو/حزيران، أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأميركية.