هجوم صاروخي فاشل يستهدف القاعدة الأميركية في مطار بغداد

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد، وتحديداً قرب صالة الشرف الكبرى، إلا أنه لم ينفجر، مؤكداً عدم وقوع إصابات على الإطلاق.

موضوع يهمك بينما تتوالى صواريخ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باستهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بين الحين والآخر،... هكذا أبعدت الصواريخ عن سفارة أميركا في بغداد العراق

وأشارت المعلومات إلى أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأميركية في مطار العاصمة.

وكشف المراسل أيضاً، أن القوات الأمنية بدأت رفع البصمات فوراً بعد الحادث، كما باشرت التحقيقات، وذلك وسط تحليق طيران مروحي أميركي بحثاً عن منصات صواريخ أخرى قد تستخدم لمهاجمة المنطقة مرة أخرى.

كما أفادت المعلومات بأن عملية البحث قد انطلقت لمعرفة المسار الذي سلكه الصاروخ، مشيرةً إلى أن قيادة العمليات المشتركة ومعها وزارة الداخلية بصدد إصدار بيان خلال الساعات القادمة لتوضيح تفاصيل الهجوم الفاشل.

وذكرت المصادر أن السلطات كانت رصدت بمساعدة أميركية، منظومة إطلاق صواريخ متطورة قرب تلك المنطقة التي تعتبر منطقة زراعية واسعة جداً وتربط العاصمة العراقية بمناطق أخرى كثيرة.

ضربة خطرة!

وعن أهمية هذا الهجوم، شرح المراسل أن هذه الضربة تعتبر خطرة لأنها جاءت داخل مطار بغداد، تحديداً عن الصالة الرئيسية المطلة على المدرجات، وفي تلك المنطقة عادة تستقبل الوفود الرسمية والحكومية.

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني خلال ساعات، فقد أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في وقت مبكر من الأحد، بإطلاق صاروخ كاتيوشا من منطقة علي الصالح ببغداد باتجاه المنطقة الخضراء.

وقالت إن الصاروخ سقط بجوار أحد المنازل بالقرب من قناة بلادي ما أدى إلى جرح طفل وحدوث أضرار في المنزل.

كما أكدت أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم آخر في منطقة أم العظام والسيطرة على صاروخ كاتيوشا وقاعدة الإطلاق، مضيفة "أن هذا الصاروخ كان موجها نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة".

هجمات متتالية

يذكر أن السفارة الأميركية في بغداد باتت تتعرض لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.

ففي 18 يونيو/حزيران سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد، وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أميركية.

كما ضرب صاروخان، في 8 يونيو/حزيران، أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأميركية.