أول تحرك.. الكاظمي يقيل مسوؤل الأمن بمنطقة الهاشمي

في أول خطوة بعد تعهده محاكمة الجناة، قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، إعفاء القائد الأمني المسؤول عن منطقة اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي من منصبه.

موضوع يهمك تعهّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، بتسليم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي، الذي توفي قبل ساعات برصاص... بعد مقتل الهاشمي.. إدانات دولية والكاظمي يتوعّد العراق

فقد أفادت المعلومات، بأن الكاظمي قد أقال قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، المسؤول الأمني عن المنطقة التي شهدت عملية اغتيال الهاشمي.

وكان الكاظمي، قد تعهّد بتسليم قتلة الهاشمي وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن حكومته ستوقف مشهد الاغتيالات في البلاد.

وأضاف أن السلطات ستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط، مؤكداً أن الهاشمي كان صوتا مساندا لقوة العراق ضد الإرهاب.

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يشار إلى أن الهاشمي كان قتل قبل ساعات على يد مجهولين بعد مقابلة تلفزيونية تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته.

وأحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في العراق.

إلى ذلك، عاد شبح الاغتيالات في العراق، وأطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس/آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.