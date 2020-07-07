البرلمان العربي: يجب حصر السلاح بيد الدولة بالعراق

دان البرلمان العربي اغتيال الباحث السياسي العراقي، هشام الهاشمي، مطالباً بدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة.

ودان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بـ"أشد العبارات" جريمة اغتيال الباحث السياسي العراقي على يد مسلحين مجهولين مساء الاثنين، أمام منزله في بغداد.

موضوع يهمك شيع اليوم الثلاثاء جثمان المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي، الذي قُتل أمس على يد مسلحين... بغداد.. المشاهد الأولية لتشييع جثمان الهاشمي العراق

وشدد رئيس البرلمان العربي على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة، لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون.

وأكد أن "هذه الجريمة التي تستهدف الفكر والرأي تمثل عملاً إرهابياً جباناً ترفضه كافة الأديان والأعراف والقوانين".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن "دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة".

وأكد تضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره ووقوفه مع بغداد "في مواجهة التحديات الخطيرة، التي تستهدف النيل من نسيج العراق الوطني والحفاظ على السلم الأهلي فيه".