الجامعة العربية تدين اغتيال الهاشمي وتطالب بملاحقة الجناة

دانت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي وطالبت الحكومة العراقية بملاحقة الجناة.

وأعربت الجامعة عن دعمها لجهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددة على تضامنها مع العراق في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد استقراره.

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وقالت الجامعة العربية في بيان على "فيسبوك": أدان السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس الموافق 6 يوليو الجاري أمام منزله في بغداد. وأعرب أبوالغيط عن بالغ التعازي والمواساة الى العراق حكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

موضوع يهمك كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أن المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي كان هدفا بارزا للميليشيات... واشنطن بوست: ميليشيات إيران خلف اغتيال الهاشمي بالعراق العراق

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن الجامعة العربية تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية الى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها لكافة الاصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.