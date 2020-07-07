فيديو لاغتيال الهاشمي يظهر أطفاله أثناء استخراج جثته من السيارة

أظهر فيديو جديد للحظات الأولى من اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، مشهداً مأساوياً لوجود ثلاثة من أطفاله أثناء استخراج جثته من السيارة.

وكان مقطع فيديو آخر قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأولى لعملية اغتيال المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، التي وقعت، الاثنين، أمام منزله في العاصمة بغداد.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ويظهر المقطع مجهولين على دراجة نارية، يترجل أحدهما وبيده سلاح إلى سيارة الهاشمي يطلق عليه الرصاص وسط ظلام دامس، ثم يعود فاراً مع صديقه.

وقتل الهاشمي بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

فيما أحدث خبر الاغتيال صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، متحدثاً عن الوضع في العراق.

يشار إلى أن شبح الاغتيالات في العراق كان أطل برأسه مجدداً في الآونة الأخيرة بعدما توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد مارس/آذار الماضي حالات اغتيال استهدفت ناشطين في محافظة ميسان جنوب البلاد.