واشنطن: سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراق

دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بشدة "الاغتيال الوحشي" للصحافي والكاتب السياسي العراقي هشام الهاشمي في العراق.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه يجب تقديم "منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة للعدالة".

وأضافت: "شهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي"، مؤكدةً أن "سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراقيين".

موضوع يهمك "الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي".. عنوان آخر دراسة للمحلل والباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون... الخلاف الداخلي بهيئة الحشد.. هذه آخر دراسة للهاشمي قبل اغتياله العراق

وكان الهاشمي قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الاثنين أمام منزله في بغداد. وتتولى التنديدات العراقية والعربية والعالمية بهذه الجريمة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني والمستشار السابق في الحكومة العراقية هشام الهاشمي للقضاء بما ارتكبوا من جرائم.

وأضاف الكاظمي، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية على تلغرام: "من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا".