برهم صالح: انتهاكات تركيا تجاوز على سيادتنا وأمن المنطقة

شدد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية على الأراضي العراقية، حسب ما نقل عنه المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء.

وأكد صالح أن "الانتهاكات العسكرية التركية تجاوز على السيادة العراقية وأمن المنطقة".

ورأى أن "الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هي المشروع الوطني الذي سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعي"، مؤكداً أن "استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي".

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وأضاف: "العراق دولة لها قوتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي ويجب على الجميع احترام سيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، معتبراً أن "العراق لا يمكن أن يكون جزءا من سياسة المحاور".

وأشاد صالح "بموقف الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية المساندة للعراق تجاه استمرار الخروقات التركية"، مشدداً على "ضرورة العمل والتنسيق من أجل إيجاد حلول للمشاكل الحدودية بين البلدين دبلوماسياً".

وتوغلت تركيا مؤخراً داخل الأراضي العراقية وشنت غارات عدة تسبب في مقتل مدنيين، في إطار معركتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز مقاتلوه في شمال العراق والذي تعتبره تركيا "إرهابياً".

وندد العراق والدول العربية بهذه الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.