اغتيال الهاشمي الذي هز العراق.. صديق يروي تفاصيل جديدة

لا يزال الغضب الذي أثاره اغتيال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي مستعراً في الأوساط العراقية، على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته مساء الأربعاء منزل الرجل الذي بكاه العراقيون، تمسكه بالقبض على القتلة ومحاسبتهم.

وعلى الرغم من أن زيارة الكاظمي هذه لاقت استحساناً من قبل البعض، إلا أن عددا كبيرا من الناشطين طالب بالسعي إلى حصر السلاح في يد الدولة بدل تلك الزيارات التي لا تحصل حق القتيل.

موضوع يهمك قبل مقتله بدقائق فقط، نشر المحلل االسياسي العراقي هشام الهاشمي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، تحدث فيها عن الانقسام... اغتيال هشام الهاشمي.. أول صورة وآخر تغريدة! سوشيال ميديا

بالتزامن، كشف المعارض السياسي غيث التميمي الذي نشر سابقا صور محادثات جرت بينه وبين الهاشمي كشف فيها الأخير صراحة تلقيه تهديدات من كتائب حزب الله العراقي.

وقال زعيم تيار مواطنون إن تهديدات مماثلة وصلته بسبب نشره ما في حوزته. وفي مقابلة مع العربية.نت قال إن الهاشمي أفصح له عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل كتائب حزب الله نتيجة ظهوره في وسائل الإعلام كاشفا أسرار هذا الفصيل.

"خلايا الكاتيوشا"

وأكد أن الخبير العراقي كثف في الفترة الأخيرة حديثه عن تحركات ما كان يسميها بخلايا الكاتيوشا (وهو أول من أطلق عليها تلك التسمية)، وأعدادها، كما زود الأجهزة الأمنية الرسمية كجهاز المخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بمعلومات عن حجم تسليحها وارتباطاتها وعقائدها القتالية، وتدريبها وتمويلها.

إلى ذلك، أشار إلى أن دراسة الهاشمي الأخيرة عن الصراع داخل الحشد الشعبي بين الفصائل التي تعرف بالفصائل الولائية وتلك التي تتبع لمرجعية السيستاني أو المرجعيات الأخرى شكلت سببا آخر لغضب ميليشيات الظلام. وأوضح أن الهاشمي أسهب بالتحدث في دراسته عن كتائب حزب الله وهيمنتها على مؤسسة الحشد الشعبي واستخدام اسم الدولة والحشد كما سلاح الدولة وسياراتها في تنفيذ عمليات تهدد أمن المواطنين وتورط العراق في صراعات دولية سواءً مع الولايات المتحدة الأميركية من خلال إطلاق الصواريخ على قواعد أو السفارة الأميركية في بغداد.

كما أضاف أن تلك المعلومات فضلاً عن السقف العالي التي كان يتحدث به الهاشمي، فضلاً عن كشفه صورة المدعو أبو علي العسكري، جعل تلك الكتائب تهدده.

الخروج من العراق

إلى ذلك، أكد السياسي العراقي أنه طلب من الهاشمي الخروج من العراق بأسرع وقت بعد تلقيه تهديدات، لكن الأخير قال له إنه حصل على تطمينات حكومية بحمايته.

ولفت إلى أن الخبير الراحل أراد البقاء في بغداد لأنه كان يقدم أيضا استشارات أمنية للحكومة وللأجهزة الأمنية.

اتصال يؤكد

وكشف التميمي أن اتصالاً جرى بينه وبين الهاشمي وتكلما عن تفاصيل ومعلومات اطلع عليها الأخير تؤكد أنه مستهدف من قبل كتائب حزب الله وتحديدا من قبل أبو علي العسكري.

وأضاف أن عملية الاغتيال تمت بنفس الطريقة التي نفذت بها اغتيالات سابقة على أيدي الفصائل الموالية لإيران وهي الطريقة المعتادة التي يعرفها جميع العراقيين.

كما أشار إلى أن المنطقة التي قتل فيها الهاشمي هي منطقة نفوذ حزب الله، وطريقة الاغتيال مشابهة تماما لطرق الكتائب.

يذكر أن كتائب حزب الله كانت نفت بشدة الثلاثاء الاتهامات التي طالتها من قبل العديد من العراقيين باغتيال الخبير الأمني.

وكان اغتيال الهاشمي الذي وثقته مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة وضعت في الشارع قرب منزله في بغداد، مظهرة مسلحا يباغته فور وصول سيارته، ليفرغ رصاصاته في جسده، ويفر لاحقا بصحبة آخر على دراجة نارية، أثار ردود أفعال غاضبة داخل البلاد وعلى المستويين الإقليمي والدولي.