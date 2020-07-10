العراق.. وفاة نائبة عن محافظة ديالى بكورونا

بعد صراعها لأسبوعين مع الفيروس المستجد، توفيت، اليوم الجمعة، النائبة العراقية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بعد إصابتها بكورونا.

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وغیداء سعید عبدالمجید عبدالحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974 وحاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وهي نائبة في البرلمان العراقي منذ عام 2010.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس تسجيل 2170 إصابة و103 حالات وفاة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق 69612 حالة، و2882 وفاة.