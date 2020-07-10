 العثور على جثة حارس مرمى العراق مخنوقاً في سيارته

بعد أيام من اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي بنيران مسلحين قرب منزله في بغداد بعد تلقيه تهديدات من قياديين في الميلشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران، عثرت قوات الشرطة العراقية، أمس الخميس، على جثة حارس مرمى نادي الميناء السابق والمنتخب الأولمبي كرار ابراهيم مخنوقا داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد. بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وحذر مغردون على موقع تويتر من لجوء الميلشيات إلى بث البلبلة في الشارع العراقي عن طريق جرائم الاغتيال.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

ويتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الوفاة كان عملية خنق، فيما فضّل آخرون عدم الدخول في لغة الشائعات إلى حين صدور بيان رسمي من الجهات المختصة هناك.

وتواجد الحارس كرار إبراهيم الذي يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق، في العاصمة بغداد من أجل التجديد مع فريق الطلبة للموسم الثاني على التوالي.