أعداد ضخمة من الأسلحة حصيلة عمليات "أبطال العراق" في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني للقوات المشتركة العراقية اليوم الأحد النتائج الأولية لليوم الثاني من عملية "أبطال العراق" بمرحلتها الرابعة.

وقالت الخلية في بيان إنها عثرت خلال عملية تمشيط في محافظة ديالى على كميات كبيرة من الأسلحة، منها منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 و20 صاروخاً وعبوات ناسفة وأسلحة قنص.

كما عثرت القوات المشتركة على نفق و"وكرين للإرهابيين"، فضلاً عن قيامها بـ"تفتيش وتطهير 5 قرى".

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وانطلقت أمس السبت عمليات "أبطال العراق" بمرحلتها الرابعة في محافظة ديالى بمشاركة 13 من القطعات الأمنية المختلفة والطيران والتحالف الدولي.

وتركّز عمليات "أبطال العراق" على منطقة الشريط الحدودي مع إيران.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للحشد الشعبي إعلانه مقتل اثنين من عناصره خلال مشاركتهما عملية "أبطال العراق" في محافظة ديالى.