العراق.. البنتاغون ينفي استهداف شاحنات لقواته بالديوانية

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، في تصريح إعلامي، أي علم بهجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديداً في منطقة الديوانية ومحيطها.

Pro-#PMU media outlet Sabreen News have released a video of the convoy that was attacked. pic.twitter.com/OPcJTyjKxF — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) July 11, 2020

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن مسلحين استهدفوا شاحنتين على طريق الديوانية السماوة تحملان مواد للدعم اللوجستي للقوات الأميركية.

وفي موازاة ذلك، أكد مصدر أمني أن الاستهداف تم لثلاث شاحنات كانت تقل عربات هامفي في منطقة النجمي بين السماوة ومحافظة القادسية جنوب العراق، حيث قام المسلحون بإنزال السائقين وحرق الشاحنات، وانسحبوا لجهة مجهولة.

ووفق المصدر فإن هذا الرتل هو دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية في بغداد.

في حين تداول مغردون بيانا صادرا عن ميليشيا حزب الله العراقي يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان قد شدد السبت على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.

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وقال خلال زيارته محافظة ديالى، للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق" في مرحلتها الرابعة: "نحيي جهود قواتنا البطلة وهي تلاحق أهدافا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديداً على عدد من المناطق".

كما أكد على أن تلك العمليات تأتي من أجل حماية المواطنين في المناطق التي انطلقت منها، مضيفاً "سنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية". وقال متوجها للقوات الأمنية "أوصيكم بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات".