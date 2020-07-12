حزب الله العراقي يهدد بحرب ضد القوات الأميركية

هدد حزب الله العراقي، الأحد، بحرب ضد القوات الأميركية، وقال المسؤول الأمني بكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري على "تويتر"، إنه على "كامل الجاهزية للعمل العسكري الواسع".

وأضاف: "ليعلم الأميركيون أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه ولا تساهل ولا تجزئة. لن يستطيع أي كان تطمينهم أو حمايتهم، ولا بد من استمرار الضغط الشعبي والسياسي والإعلامي والأمني".

وثارت أدلة حول تورط حزب الله العراقي في اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد على يد مسلحَيْن، مساء الاثنين.

موضوع يهمك أصدر نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي تحذيراً بأن سماسرة يقومون ببيع دواء "ريمديسفير" الرخيص بأسعار مرتفعة للغاية... إيران.. سماسرة يبيعون "ريمديسفير" بأثمان باهظة كعلاج لكورونا إيران

وفي هذا الإطار، كشف زعيم تيار "مواطنون" العراقي، غيث التميمي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من مجموعات "حزب الله العراقي".

وتشير المحادثة عبر "واتساب" إلى تلقي هشام الهاشمي تهديدات بالقتل من قبل "حزب الله العراقي"، طالبا النصح من التميمي بشأن التعامل مع تلك التهديدات.