الوباء يفتك بالكوادر الطبية في العراق.. إصابة 6%

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، عن تسجيل 3136 إصابة في الكوادر الطبية بالعراق على الأقل بمعدل 6.6% من عدد الكوادر بينها 25 حالة وفاة على الأقل.

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كما سجلت إصابة 633 طبيبا و9 حالات وفاة، أما الصيادلة فتم تسجيل 177 إصابة بينهم، وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الإصابات بين أطباء الأسنان 48 إصابة، ووصلت إصابات الممرضات إلى 1558 إصابة، من بينها 9 وفيات، فضلاً عن تسجيل 262 إصابة بين القائمين بعمل الفحوصات المختبرية وحالة وفاة واحدة.

أما إصابات باقي العاملين في المهن الطبية الأخرى فبلغت 458 إصابة و5 وفيات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 100 وفاة و2229 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل 2274 حالة شفاء خلال ذات المدة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 46998 حالة، والإصابات 79735، بينما وصلت الوفيات إلى 3250 حالة وفاة".