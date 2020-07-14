غضب عراقي.. أنقرة تجاوزت الحد واحتلت 15 كيلو من الحدود

في استمرار لمسلسل الانتهاكات التركية للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، عبر رئيس لجنة الدفاع والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، عن امتعاضه من التوغل التركي، قائلاً أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كيلومتراً من الشريط الحدودي.

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي.

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كما شدد على أن العراق يرفض قيام إحدى الدول بتجاوز سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه. وفي الوقت عينه أعرب عن رفض السلطات وجود فصيل مسلح داخل الأراضي العراقية يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة كانت.

يذكر أن الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم "عملية مخلب النمر"، انطلقت منتصف يونيو/حزيران الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ استمرت الانتهاكات والضربات التي طالت عدداً من المناطق الحدودية، وأثارت استنكار بغداد التي استدعت السفير التركي مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج على خرق القوات التركية لسيادة العراق.

وأمس الاثنين قصفت تركيا، قرى كردية في شمال العراق بـ15 قذيفة مدفع، كما استهدفت أطراف جبل خامتير الاستراتيجي بمحافظة دهوك العراقية.

كما نشبت حرائق في مزارع وممتلكات سكان القرى الكردية العراقية جراء القصف التركي.