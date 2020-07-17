العراق يواجه نقصاً بالغاً في تدفق المياه بسبب مشروعات تركية

أعلن وزير الموارد المائية في العراق أن بلاده ستواجه شحاً بالغاً في المياه إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا المجاورة بشأن مشروعات أنقرة للري والسدود، التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للعراق.

ويعد نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا ويمتدان عبر سوريا ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة.

وفي السنوات الماضي، توترت العلاقات بين العراق وتركيا بسبب مشروع أنقرة لبناء سد لتلبية احتياجاتها من الكهرباء. وأثّر هذا بشكل بالغ على تدفق المياه إلى العراق.

وكان متوسط قياسات التدفق، من الحدود مع تركيا في شمال العراق، أقل بنسبة 50% هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، وفقاً لما أكده وزير الموارد المائية العراقي مهدي راشد الحمداني في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" أمس الخميس.

خزان سد حديثة يخفف من آثار السياسيات التركية

وشهد هذا العام أيضاً تراجعاً في معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للوزير.

وقال الحمداني: "طلبنا من وزارة الخارجية إرسال رسالة عاجلة لوزارة الخارجية التركية، لتسألهم عن سبب انخفاض تدفق المياه إلينا"، مضيفاً أن العراق مازال ينتظر رداً من تركيا.

ومع تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن مشروعات كهرومائية مستقبلية في تركيا، تقدر الوزارة أن العراق سيواجه نقصا بحوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2035، وفقاً لدراسة داخلية أجرتها.

ولم يشعر المواطن العراقي بعد بآثار انخفاض التدفق، ويعود الفضل بذلك إلى الخزان في سد حديثة على نهر الفرات في العراق والذي يعوض النقص، حسبما قال الحمداني.

سد إليسو يخفض مستوى المياه للنصف

وفي فيشخابور على الحدود مع تركيا، ينظر رمضان حمزة، الخبير البارز في استراتيجيات وسياسات المياه في جامعة دهوك، لانخفاض منسوب النهر بقلق.

وقال حمزة إن "مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 متر مكعب في الثانية"، وبعد بناء تركيا سد إليسو "انخفض إلى ما بين 300 و320 متر مكعب بالثانية".

ويقع سد إليسو على نهر دجلة، وهو جزء من مشروع ضخم للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قلب النزاع بين تركيا والعراق. السد، الذي بدأ تشغيله في مايو/أيار الماضي بعد ثلاث سنوات من التأجيل، هو واحد من 22 سداً مولداً للكهرباء في جنوب شرقي تركيا.

واستؤنفت المفاوضات بشأن حصص المياه عندما بدأت أنقرة في إحراز تقدم بشأن خطط ملء خزان إليسو العام الماضي، إلا أنها توقفت منذ ذلك الحين.

في سياق متصل، قال هيزا عبد الواحد، مدير الري في دهوك، إن منسوب المياه تراجع 8 مليارات متر مكعب، مقارنةً بتدفقات المياه في أبريل/نيسان 2019.

من جهته، اعتبر حمزة أن "العراق بحاجة إلى الضغط على تركيا لإطلاق حصته من المياه".

الخوف من موجات نزوح

ووجد تقرير صدر مؤخراً عن "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة أن منسوب المياه في دجلة والفرات يتراجع "بمعدل غير مسبوق" ما قد يسفر عن نزوح قسري لتجمعات سكانية عراقية بالكامل.

وأدى نقص المياه والتلوث والمستويات المرتفعة من الملوحة إلى إصابة العديد من العراقيين بالأمراض، ودفعتهم إلى الخروج في مظاهرات عنيفة في صيف 2018 في أنحاء جنوب العراق.

وأرسل العراق الكثير من الرسائل إلى تركيا بشأن خططها الخاصة بسد إليسو، وفق ما ذكر الحمداني، إلا أن أنقرة ردت فقط "بالكثير من الأعذار". وأضاف: "إنهم يقولون إن من حقهم بناء سد، ونحن نقول إن ذلك يهدر حقوقنا في المياه".

وأدت جائحة كورونا إلى إرجاء اجتماع وجها لوجه بين مسؤولين عراقيين وأتراك. وطلب العراق عقد اجتماع عبر الإنترنت لإحياء المحادثات.

تركيا تتحجج بالتغيير المناخي

يذكر أن العام الماضي جاء مبعوث لأردوغان إلى بغداد حاملاً خطة عمل لتحسين التشارك في البيانات وإدارة موارد المياه.

موضوع يهمك قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، نقلاً عن رئيس الجمهورية، برهم صالح، إن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية... برهم صالح: نتطلع لموقف دولي داعم لحماية سيادة أراضينا العراق

من جهته، قال مسؤول تركي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن مفاوضات ضمان حصة معينة من المياه للعراق صعبة بسبب قضايا تغير المناخ.

وكان العراق قد طالب تركيا بضمان ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية. وعن هذه النقطة قال المسؤول التركي: "في داخل تركيا لا يرتفع منسوب نهر دجلة عن 350 في المتوسط.. من الصعب الحديث عن حصص معينة من المياه. الأمر غير قابل للتوقع الآن".

وفي غياب اتفاق دولي، ليس من الواضح ما هي مسؤوليات تركيا تجاه إمدادات العراق من المياه. إلا أن الحمداني أكد أن هناك قوانين دولية يمكن للعراق اللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة، للضغط على أنقرة. واستطرد متفائلاً: "سوف يتغير موقف تركيا".