"خذله قلبه".. وفاة وزير دفاع صدام حسين في السجن

توفي وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، الأحد، في سجن الحوت بالناصرية جنوب البلاد.

ووفق وسائل إعلام عراقية، تعرض سلطان هاشم أحمد لأزمة قلبية في سجن الناصرية المركزي (الحوت) مساء الأحد، وتم نقله إلى مركز الناصرية للقلب لكنه توفي في الطريق.

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يشار إلى أن سلطان هاشم أحمد من مواليد 1945 بمدينة الموصل.

وشغل سلطان هاشم منصب محافظ محافظة نينوى عام 1994. وفي سنة 1995، عين في منصب رئيس هيئة أركـان الجيش العراقي، وعام 1996 عين في منصب وزير الدفاع في نظام صدام حسين.

اعتقل عام 2003 وقُدم إلى المحاكمة. وفي 24 يونيو 2007، حُكم عليه بالإعدام شنقاً، وكان من المقرر إعدامه في 11 أيلول 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس جلال طالباني ونائبه.