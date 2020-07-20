السعودية والعراق يوقعان اتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي

وقعت السعودية والعراق، اليوم الاثنين، مجموعة من الاتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

موضوع يهمك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين... خالد بن سلمان: العراق يمثل بعداً استراتيجياً هاماً لنا السعودية

وذكرت الوكالة أن الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء علي علاوي، وقع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتعليمية والرياضية والطاقة وغيرها.

إلى ذلك، انطلقت صباح اليوم الاثنين، جولة جديدة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي العراقي.

وبعد إعلان السعودية والعراق الاتفاق على تأجيل زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، أكد الكاظمي أنه متفائل بمستقبل العلاقات بين البلدين.

كما أكد على أهمية تلك العلاقات، قائلاً في تغريدة على تويتر: علاقات العراق والسعودية راسخة، وترتكز على الإيمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، ومتفائل بمستقبلها. وأضاف: "أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة والاطمئنان عليه شخصياً".