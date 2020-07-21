الكاظمي يبحث مع روحاني "تعزيز التعاون بمختلف المجالات"

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى طهران، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلاً من وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي، حسب ما أكدته الرئاسة الإيرانية.

والتقى الكاظمي بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، وبحث معه "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات"، حسب ما جاء على وكالة الأنباء العراقية.

ومن المرتقب أن يبدأ الوفدان الرسميان للبلدين محادثات، يشارك فيها رئيس الوزراء العراقي والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.

كما سيلتقي الكاظمي خلال زيارته لطهران، التي ستستمر يومين، بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، وبرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

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وتأتى الزيارة بعد تواجد وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، في بغداد نهاية الأسبوع.

وكان من المفترض أن تكون أول زيارة خارجية للكاظمي إلى السعودية، إلا أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت أمس الاثنين تأجيل الزيارة بعد الاتفاق بين البلدين إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من المستشفى. بدوره أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان.

في سياق آخر، أكد الكاظمي أنه سيقف في وجه المحاولات الرامية إلى إعادة إحياء الطائفية في العراق.

موضوع يهمك بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين... الجبير: المملكة تتطلع لزيارة الكاظمي في وجهته الأولى السعودية

وتصاعدت حدة الخطاب الطائفي في العراق، على خلفية مقتل قائد عسكري في منطقة الطارمية شمال بغداد، حيث طالب قياديون في ميليشيات وفصائل مسلحة بإطلاق عملية عسكرية وتهجير سكان هذه المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن الكاظمي أكد التصدي بقوة لكل المخططات التي تسعى لإحداث فتنة، سواء في الطارمية أو في باقي مناطق العراق.

وقال الكاظمي إن الدولة ستقف بكل قوة في وجه كل من يحاول إعادة إحياء الطائفية، التي قال إن "عهدها قد ولى".