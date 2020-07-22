العراق.. انفجار عبوتين تستهدفان رتلاً عسكرياً في ذي قار

استهدف انفجار عبوتين ناسفتين، اليوم الأربعاء، رتلاً عراقياً في محافظة ذي قار، حسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية.

وكان الرتل يحمل دعماً لوجستيا للقوات الأميركية على طريق البطحاء ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

ولم يسفر انفجار العبوتين عن خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على عدد من الشاحنات والمواد التي تحملها.

يذكر أن هذا ثاني هجوم من نوعه في أقل من أسبوعين، بعد أن أضرم مسلحون مجهولون في 11 تموز/يوليو الجاري النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأميركية والتحالف ضد دعاش في محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

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وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب حزب الله العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأميركية بالعراق في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب حزب الله وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في المنطقة الخضراء ببغداد وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.