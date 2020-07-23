رغم تجاوزه 100 ألف إصابة بالفيروس.. العراق يفتح أجواءه

في حين تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العراق، الخميس، أكثر من 100 ألف حالة إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من فتح المطارات واستئناف الرحلات.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، إن عدد حالات الإصابة كوفيد 19 تجاوز 100 ألف حالة، حيث بلغ العدد الكلي 102226 إصابة، وذكرت أن ما لا يقل عن 4122 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.

وكثيرا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

على الرغم من ذلك، استأنف العراق، اليوم، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت صباح الخميس طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس في المكان. وكان الموظفون الذين يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر.

كما أعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما الخميس أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من آب/أغسطس، بحسب ما أشارت سلطات إقليم كردستان.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

وقلص العراق ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساء (18,30 ت غ) وحتى السادسة صباحاً (03,00 ت غ)، وقرر أن يعيد فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى، ليعود ويرفعه كاملاً بعد العيد.

وفتحت المراكز التجارية أبوابها أيضاً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل لزبائنها.