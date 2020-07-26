العراق.. انفجارات ضخمة في "معسكر صقر" بمنطقة الدورة ببغداد

سمع دوي انفجارات، مساء الأحد، في بغداد، وتصاعد دخان قرب "معسكر صقر" في منطقة الدورة التي يتواجد بها مواقع تابعة للحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية.

وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من داخل المعسكر بعد الانفجارات التي وقعت داخل مخازن للعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن الإعلام الأمني، حدوث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب طريق الحلة - بغداد السريع، تحديدا في قاعدة الصقر.

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وأشار الإعلام الأمني إلى أن الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد حدثت إثر انفجار مستودع أعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

يأتي ذلك وسط توتر وتهديدات وتصفيات جسدية لناشطين عراقيين من قبل ميليشيات تابعة لإيران، حيث قال المسؤول الأمني بكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري على "تويتر"، إنه على كامل الجاهزية للعمل العسكري الواسع ضد المصالح الأميركية في العراق.

وثارت أدلة حول تورط حزب الله العراقي في اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد على يد مسلحَيْن، مساء الاثنين.

وفي هذا الإطار، كشف زعيم تيار "مواطنون" العراقي، غيث التميمي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، محادثة جرت بينه وبين الهاشمي قبل تعرضه للاغتيال، تكشف تلقي الأخير تهديدات بالقتل من مجموعات "حزب الله العراقي".

وتشير المحادثة عبر "واتساب" إلى تلقي هشام الهاشمي تهديدات بالقتل من قبل "حزب الله العراقي"، طالبا النصح من التميمي بشأن التعامل مع تلك التهديدات.