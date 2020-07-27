الصحة العالمية: العراق في دائرة الخطر مع استمرار تفشي كورونا

صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، العراق في دائرة الخطر مع استمرار تفشي كورونا.

وكثيرا ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يوميا بالمرض في الأسابيع الماضية في ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس.

على الرغم من ذلك، استأنف العراق، الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وبعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العراق، الخميس، أكثر من 100 ألف حالة، عبرت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان على فيسبوك عن قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية، محذرة من انهيار الوضع الصحي وحدوث كارثة إنسانية في البلاد.

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من جانبها، قالت وزارة الصحة في بيان رسمي، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد 19، تجاوز 100 ألف حالة، حيث بلغ العدد الكلي 102226 إصابة، وذكرت أن ما لا يقل عن 4122 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في العراق.