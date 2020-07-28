تعاملا بالمثل.. العراق يغلق منافذه الحدودية مع تركيا

أعلنت الخارجية العراقية، الثلاثاء، تعليق مذكرة التفاهم مع تركيا حول منح دخول الوافدين في المنافذ الحدودية، وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل.

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وكان العراق أبرم مُذكّرة تفاهم قنصليّ مع تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدُخُول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة؛ وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين، إلا أنّ الجانب التركيّ أوقف العمل بمضمون هذه المُذكّرة من جهته؛ لذا قرّرت الحُكُومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل.

وفي هذا السياق أبلغت وزارة الخارجية سفارتها في أنقرة بالقرار؛ ليُعلِموا الجهات التركيّة المعنيّة.

وما تزال الحوارات جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث.