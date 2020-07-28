غضب في العراق.. قطع طرق بسبب الكهرباء

بسبب تردي خدمة الكهرباء، قطع محتجون الثلاثاء الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق.

كما قطع محتجون الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط لتردي واقع الكهرباء، وفق مراسل "العربية".

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وتوفي متظاهر الثلاثاء متأثراً بجراحه بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر طبية وأمنية.

كما أصيب 21 متظاهراً خلال المواجهات مساء الاثنين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وتوفي متظاهران صباح الاثنين أيضاً متأثرين بجراحهما بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، فيما أجج ذلك التظاهرات الدائرة في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر.

مجموعات إجرامية

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أنها رصدت مجموعات إجرامية في ساحة التحرير تعمّدت الصدام مع قوات الأمن، وتسعى لإثارة الفوضى. كما أكدت الوزارة التزامها بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية في ضوء نتائج التحقيق الأولية لأحداث التحرير، مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى، عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي.

إلى ذلك أكدت على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، داعية المتظاهرين إلى التعاون لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ مخططاتها.

الكاظمي يأمر بالتحقيق

بدوره، أمر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق في مقتل المتظاهرين في بغداد.

كما توجه الكاظمي بكلمة إلى الشعب العراقي، الاثنين، فيما كان متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث وقعت المواجهات.

وقال في الكلمة التي نقلها التلفزيون "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين"، مضيفاً أن "كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا".