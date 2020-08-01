طائرات تركية تقصف موقعاً بالقرب من دهوك بكردستان العراق

قصفت طائرات تركية، السبت، موقعاً بالقرب من مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق. وكشفت الصور المتداولة للقصف عن تصاعد سحب الدخان من جراء الهجوم.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر رسمية عراقية، السبت، بتعرض قرى حدودية في دهوك لقصف مدفعي تركي. وقالت المصادر إن تركيا قصفت بـ5 قذائف مدفعية قرى كردية بناحية دركاري الحدودية.

وكان مسؤول محلي قد أفاد أن مقاتلات تركية شنت غارتين جويتين، ليل الجمعة، في محيط قرية كربلي، شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مشيراً إلى صعوبة معرفة حجم الخسائر الناتجة عن القصف التركي، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

وكثّفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، كما توغّلت قواتها البرية منذ منتصف يونيو الماضي، ما خلّف خسائر بشرية ومادية.

وقال مدير ناحية مانكيشك افاد مشتاق لوكالة "شفق نيوز"، إن "الطائرات التركية شنت غارتين جويتين متعاقبتين مساء اليوم على وادي شكفتكي في محيط قرية كربلي التابعة لناحية مانكيش شمالي محافظة دهوك".

وأضاف أنه "من الصعب معرفة حجم الخسائر بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة"، مؤكداً "تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة".

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وأشار مشتاق إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها الطائرات التركية محيط قرية كربلي التي تسكنها عدد من العوائل، وتبعد عن مركز المحافظة مسافة 50 كيلومترا فقط".

وتقول تركيا إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية، واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا.