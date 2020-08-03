شبح الوباء ينعش الطب البديل.. خوف العدوى يحرك العراقيين

تصاعد القلق لدى كثيرين في العراق، بعد أن بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 126 ألفا و704، بينها 4805 وفيات، في حين تعرض أكثر من ثلاثة آلاف من الكوادر الطبية، أو "الجيش الأبيض" كما بات يعرف في عموم البلاد، للإصابة خلال جهودهم المتواصلة لإنقاذ المصابين بمرض كوفيد-19.

موضوع يهمك بسبب أزمة كورونا الحالية التي تجاوز عدد إصاباتها 18 مليونا وقارب عدد وفياتها 700 ألف، دخلت على حياة كثير من البشر العديد... قبل كورونا.. 4 أوبئة غيرت مسار حياة البشر الأخيرة

لذلك أنعشت حالة الرعب من الإصابة بالوباء الطب البديل، وباتت النساء الحوامل يقصدن القابلات خوفا من العدوى، ففي مدينة الكوت جنوب بغداد تستقبل القابلة القانونية أم مريم أعداداً مضاعفة من الحوامل، إذ أصبحت مقصداً للنساء الخائفات من زيارة المستشفيات الحكومية.

وتقول أم مريم التي جهزت إحدى غرف منزلها بسرير طبي ومستلزمات لرعاية الحوامل ومساعدتهن على الوضع، "بسبب الخوف من كورونا، تضاعف عدد مراجعاتي من الحوامل من ثلاث إلى تسع وعشر في اليوم".

نقص في البنى التحتية

كما تؤكد السيدة الخمسينية التي تملك خبرة في المجال لأكثر من عشرين عاما، "الزيادة سببها الخوف من الإصابة بالمرض عند مراجعة المستشفيات".

وباتت المستشفيات الخاصة أيضا لهذا السبب تنافس المستشفيات الحكومية التي تعاني أيضا من نقص في البنى التحتية وضعف التدريب وقلة المخصصات المالية التي لا تتجاوز 2% من الميزانية.

من جانبها، تقول ميس (29 عاماً) التي سترزق بطفلها الأول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما يحرمها الخوف من الفيروس من رعاية طبية شبه مجانية في مستشفى حكومي، لوكالة فرانس برس "خوفاً من الإصابة بكورونا، سأذهب إلى مستشفى خاص تحدده لي الطبيبة".

تكاليف مرتفعة

ورغم تكاليف الإنجاب المرتفعة نسبيا في المستشفيات الخاصة والتي لا تقل عن مليون و750 ألف دينار (حوالى 1400 دولار) مقارنة بمبالغ رمزية في المستشفيات العامة، تقول ميس "كل صديقاتي أنجبن في مستشفيات خاصة".

أما في محافظة واسط وكبرى مدنها الكوت حيث توجد تسعة مستشفيات حكومية خصّص أحدها لرعاية المصابين بكوفيد-19، انخفض عدد المرضى المصابين بأمراض مختلفة غير كوفيد 19 ممن يقصدون المستشفيات الحكومية، مقارنة بالفترة التي سبقت انتشار الفيروس.

انخفاض المراجعين

ويقول نقيب الأطباء في المحافظة مهدي الشويلي "انخفض عدد مراجعي المستشفيات إلى حوالي 50% بعد جائحة كورونا بسبب الخوف من العدوى". في المقابل "هناك توافد متزايد وبشكل مضاعف للعلاج في القطاع الخاص".

وتوسعت الظاهرة لتشمل مرضى بحاجة لإجراء عمليات جراحية.

ويقول طبيب يعمل في مستشفى الكرامة الحكومي في وسط مدينة الكوت طلب عدم كشف هويته، "انخفض عدد العمليات الجراحية التي نجريها في المستشفى من حوالي 400 خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 187 خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأشار إلى أن الفارق ذهب نحو المستشفيات الخاصة، قائلا "يقصد مئتا مريض يوميا في المستشفيات الخاصة لإجراء عمليات جراحية".

مصابو الأمراض المزمنة

في كركوك شمال بغداد، يذكر مدير مستشفى أزادي الطبيب كيلان أحمد، أن "المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري ومن يحتاج لغسل الكلى، يعانون ضعفاً في المناعة، ولا يراجعون المستشفيات العامة خوفاً من الفيروس".

في حين، يقول أبو كرار (32 عاما) وهو موظف حكومي يتنقل منذ أسابيع لإجراء فحوصات طبية لابنه حسام ذي الأعوام الخمسة، "تعبنا من مراجعة الأطباء وشراء أدوية، لكن ما باليد حيلة... لا أقدر أن أخاطر وأذهب الى مستشفى عام حتى لا نُصاب بكورونا".

ومن الصعب على الغالبية العظمى من العراقيين الذين يعيش واحد من كل خمسة منهم تحت خط الفقر، ومع انتشار الوباء العالمي، تحمّل نفقات مراجعات طبية وشراء أدوية.

الصيدلي بديل الطبيب

هذا ودفعت الظروف الاقتصادية الغالبية منهم إلى الاعتماد على صيادلة أو عيادات منزلية يديرها ممرضون في تحديد ما يحتاجون من دواء.

ويؤكد صيدلي في أحد أحياء بغداد أن "90% من الناس يطلبون دواء لتهدئة آلام يشعرون بها، من دون مراجعة طبيب أو مستشفى".

ومع هذا القلق المتواصل في بلد لا يتوفر فيه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، سوى 14 سرير علاج لكل عشرة آلاف نسمة، لجأت عائلات كثيرة إلى جلب مستلزمات، بينها عبوة أوكسجين طبي، إلى المنزل، لاستخدامها لمعالجة من يصاب من أفرادها بالفيروس بمساعدة كوادر طبية.

شراء أنابيب الأكسجين للمنازل

ويؤكد معاون مدير معمل التاجي للأوكسجين الطبي الحكومي المهندس أحمد عبد مطلك أن "المعمل يزوّد بحوالي 100 قنينة أوكسيجين في اليوم الواحد لعامة الناس لمعالجة مصابين بفيروس كورونا، داخل منازلهم"، مشيرا إلى أن إنتاج المعمل تضاعف ليصل إلى 1500 عبوة في اليوم لتأمين حاجة المستشفيات العامة.

وبسبب تفشي الفساد أيضاً في العراق، يصعب السيطرة على أسعار الأدوية والمعدات الطبية، ما دفع العراقيين إلى البحث عن حلول مؤقتة سهلة، كشراء أقراص "فيتامين سي" والزنك، وصولاً إلى قناني الأوكسجين الطبي، رغم ارتفاع أسعارها بثلاثة أو أربعة أضعاف، للاحتفاظ بها في منازلهم، لأنهم يؤمنون بأن هذا أكثر أماناً من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.