شركاء بمحاربة داعش وكورونا.. الكاظمي يلتقي ترمب قريباً

من المفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 آب/أغسطس، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية، الجمعة.

موضوع يهمك قال العراق، اليوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في كل من أغسطس وسبتمبر تعويضاً عن ارتفاع... العراق يتعهد بتعميق تخفيضات إنتاج النفط طاقة

فقد كشف البيت الأبيض في بيان عن أن هذه الزيارة التي ستجري في 20 آب/أغسطس تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما تواصل أميركا التعاون من أجل دحر تنظيم داعش، ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما، موضحاً أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة.

حوار استراتيجي

وكان مسؤولون حكوميون عراقيون أكدوا أن هذه زيارة الكاظمي لواشنطن ستجري في وقت قريب جدا.

وبدأت واشنطن وبغداد في حزيران/يونيو "حوارا استراتيجيا" للبت في مستقبل الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق في إطار التحالف ضد الإرهابيين الذي تقوده واشنطن.